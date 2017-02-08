Северная Америка

Известный в свое время американский полузащитник Фредди Аду не впечатлил руководство клуба из MLS.

Напомним, что пару недель назад Аду начал проходить просмотр в клубе MLS.

Тем не менее, Фредди не впечатлил руководство Портленда, и теперь он вынужден искать другое место работы.

Аду честно сказали, что для него просто нет места в команде.

Прошлые два сезона Аду провел за Тампа-Бэй Роудис, который выступает в NASL. В минувшем чемпионате Аду сыграл всего 5 матчей, лишь раз выйдя в основе.

Аду стал известен в 2003 году, когда в 14 лет был задрафтован в MLS. За 13 лет он сменил 12 клубов, нигде так и не раскрывшись.

В его послужном списке значатся Ди-Си Юнайтед, Бенфика, Монако, Арис, КуПС, Ягодина и ряд других клубов.