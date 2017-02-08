Испания

Защитник мадридского Атлетико Диего Годин травмировался в ответном поединке 1/2 финала Копа дель Рей против Барселоны (1:1).

Напомним, что в отчетной встрече 30-летний центрбек Матрасников появился в старте, однако на 49-й минуте игры вынужден был покинуть поле из-за повреждения.

Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, врачи выявили у Година повреждение приводящей мышцы правого бедра.

Сроки восстановления уругвайца не уточняются.

В текущем сезоне Годин отыграл за Атлетико во всех турнирах 31 матч, отметившись 1 голом и 1 ассистом.