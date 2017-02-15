Лига Европы

Основной нападающий Шахтера Факундо Феррейра не сыграет в завтрашнем матче своей команды против испанской Сельты.

Напомним, с 6 февраля Феррейра не тренировался в общей группе команды и не принимал участия в контрольных матчах.

Как информирует телеканал Футбол 1, повреждение не позволит аргентинцу сыграть в завтрашнем матче своей команды против испанской Сельты.

Согласно источнику, Феррейра по-прежнему тренируется по индивидуальной программе. При этом остается неизвестным, когда же нападающий сможет выйти на поле.

Заменить Феррейру в завтрашнем матче против команды из Виго может новичок команды Густаво Бланко-Лещук или же молодой Андрей Борячук.