Лига Европы

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал ответный матч с Сельтой в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

"Шахтер выходит на поле только с одним желанием — желанием побеждать. Нам предстоит еще 90 очень сложных минут. Я полностью уверен, что Сельта будет бороться весь матч", — заявил Фонсека на предматчевой пресс-конференции..

"Мы должны играть на своем лучшем уровне, чтобы выиграть в этом матче.

Удивила ли меня Сельта в матче с Осасуной? Абсолютно ничего меня не удивило. Одна игра чемпионата Испании совершенно не поменяла моего мнения о Сельте. Тем более, тренер испанского клуба дал поиграть тем игрока, которые не будут участвовать в поединке с нами.

Еще до жеребьевки я говорил, что любая из испанских команд может пробиться далеко в еврокубках, они традиционно пробиваются очень далеко", — отметил тренер Горняков.

Также тренер Горняков прокомментировал погодные условия и состояние поля.

"Я прекрасно понимаю, что погода в Харькове плохая, но поле пока в хорошем состоянии. Надеюсь завтра оно будет в таком же виде"

Отметим, что вернулся в команду форвард Факундо Феррейра, который пропускал первый матч против Кельтов из-за повреждения. Фонсека рассказал о шансах аргентинца выйти в старте.

"Шанси Феррейры выйти в старте? Нет никаких шансов. Факунда с нами не тренировался", — сказал португалец.

Поединок между Шахтером и Сельтой состоится завтра. Начало встречи — в 22:05.

Football.ua