Украина

Полузащитник киевского Динамо Юнес Бельханда близок к переходу в Галатасарай.

Галатасарай согласовал приобретение полузащитника киевского Динамо Юнеса Бельханда, сообщает BeIN Sports.

По информации источника, Динамо выручит за трансфер марокканца 7,5 миллионов евро. Итальянский журналист Фабрицио Романо пишет, что окончательной ценой будут 8 миллионов евро, а Бельханда подпишет с турецким клубом четырехлетний контракт.

Прошедший сезон 27-летний хавбек провел на правах аренды за Ниццу, где забил три гола и отдал шесть результативных передач в 31 матче Лиги 1.

Бельханда перешел в Динамо из Монпелье летом 2013 года и его контракт с киевским клубом истекает в июне 2018 года.