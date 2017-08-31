Украина

Киевское Динамо официально объявило о трансфере центрального защитника Луку Лочошвили из Динамо Тбилиси.

Ранее официальный сайт тбилисского Динамо объявил о том, что Лука Лочошвили станет игроком киевлян.

Теперь же киевляне подтвердили этот трансфер.

Финансовая часть сделки не сообщается. Также неизвестно, на какой срок подписал соглашение 19-летний футболист.

Всего в составе Динамо Тбилиси провел 22 матча и отметился одним голом. Вызывался в юношеские и молодежную сборные Грузии. Имеет опыт выступлений в Юношеской Лиге УЕФА.