ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер Стали Леонид Кучук поддерживает вопрос о переносе 22-го тура УПЛ в интересах сборной, однако с некоторыми оговорками.

Главный тренер Стали считает, что для спокойного переноса тура нужно быть уверенным в том, что резервные даты есть.

Ранее Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины, заявил о том, что хочет перенести 22-й тур УПЛ, который состоится накануне встречи с лидером группы — хорватами на Максимире. Сине-Желтые отстают от Клетчатых на два очка.

"Я за то, чтобы помочь. Надо просто знать, куда этот тур перенести. А если его некуда переносить? Тогда мы свой чемпионат превращаем в какой-то хаос. А мы должны четко понимать, что чемпионат — это не хаос, а также подготовка футболистов к сборной, игровая практика, конечно", — сказал белорусский тренер Стали в интервью каналу Футбол 1.

"Видимо, тренерам сборной хотелось бы иметь больше времени на подготовку, но, опять же, чемпионат должен быть чемпионатом. Иначе для клубов это будет неожиданно, и, с моей точки зрения, такое решение будет неправильным. Даже для сборной ... Да, будет 1-2 лишних дня, но они не спасут ситуацию", — резюмировал Леонид Кучук.

Напомним, наставник Александрии Владимир Шаран поддержал идею Андрея Шевченко, а президент ФФУ Андрей Павелко призвал к диалогу.