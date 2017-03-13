ЧМ-2018. Отбор

Форвард киевлян Артем Беседин получил вызов в национальную команду на матч отбора ЧМ-2018 против Хорватии.

Форвард Динамо Артем Беседин пополнит ряды сборной Украины перед матчем с Хорватией в рамках отбора к ЧМ-2018.

Главный тренер сборной Украины U-21 Александр Головко сообщил о вызове динамовца в состав главной национальной команды в комментарии Футбол NEWS.

Беседин сыграл за Динамо 12 матчей в чемпионате Украины и забил 5 голов.

Отметим, что Украина сыграет в гостях у Хорватии 24 марта.