ЧМ-2018. Отбор

Шанс впервые выйти на поле за сборную Англии получат Натан Редмонд, Джеймс Уорд-Праус, Майкл Кин и Микейл Антонио.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал состав на товарищескую игру с Германией и сражение с Литвой в отборе на ЧМ-2018.

Впервые с ноября 2013 в заявку сборной попал нападающий Сандерленда Джермейн Дефо. Возвращается под знамена Трех Львов и хавбек Вест Брома Джейк Ливермор. Он в последний раз играл за сборную еще в 2012 году.

Свои дебютные вызовы получили защитник Бернли Майкл Кин и его коллега из Вест Хэма Микейл Антонио, полузащитник Саутгемптона Джеймс Уорд-Праус и вингер этого же клуба Натан Редмонд.

Полностью заявка выглядит так:

Вратари: Фрейзер Форстер (Саутгемптон), Джо Харт (Торино, на правах аренды из Ман Сити), Том Хитон (Бернли).

Защитники: Райан Бертранд (Саутгемптон), Гари Кэхилл (Челси), Натаниэль Клайн (Ливерпуль), Фил Джонс, Крис Смоллинг, Люк Шоу (все 3 — МЮ), Майкл Кин (Бернли), Джон Стоунз (Ман Сити), Кайл Уокер (Тоттенхэм), Микейл Антонио (Вест Хэм).

Полузащитники: Деле Алли (Тоттенхэм), Росс Баркли (Эвертон), Эрик Дайер (Тоттенхэм), Адам Лаллана (Ливерпуль), Джесси Лингард (МЮ), Джейк Ливермор (Вест Бром), Алекс Окслейд-Чемберлен (Арсенал), Натан Редмонд, Джеймс Уорд-Праус (ла — Саутгемтон), Рахим Стерлинг (Ман Сити).

Нападающие: Джермейн Дефо (Сандерленд), Маркус Рашфорд (МЮ), Джейми Варди (Лестер).

Англия сыграет товарищеский поединок против Германии 22 марта в Дортмунде, а 4 дня спустя примет на Уэмбли Литву в рамках отбора на чемпионат мира.