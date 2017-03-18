ЧМ-2018. Отбор

Центральный защитник сборной Украины Иван Ордец поделился своими эмоциями после вызова в главную команду, а также оценил ближайшего соперника сине-желтых — сборную Хорватии.

В рамках 5-го тура группового раунда отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Украины сразится с хорватами. Игра состоится 24 марта в Загребе.

"Рассчитывал ли я на вызов в сборную? Если играешь в клубе и демонстрируешь хороший футбол, то рано или поздно получишь вызов в национальную команду. Очень приятно, что позвали в сборную — еще и на такую игру. В Загребе нашей сборной необходимо выйти на поле, показать хорошую игру и попытаться победить", — цитирует Ордеца официальный сайт ФФУ.

"Мы прекрасно понимаем, что это за команда. Все футболисты выступают в ведущих клубах Европы, там показывают хорошую игру. Многие из них играют в Лиге чемпионов. Думаю, будет очень хорошая игра. У нас есть пять дней тренировок, в течение которых нам нужно хорошо подготовиться к очной встрече с хорватами. У нас все профессионалы, и мы обязаны выходить и демонстрировать хорошую игру. Конечно, это минус, что некоторые ребята не играют в своих клубах. Неприятно, когда у тебя нет игровой практики. Но, надеюсь, это не составит нам проблем в матче с Хорватией".

В сборную Украины главный тренер команды Андрей Шевченко вызвал сразу десять игроков Шахтера.

"Мне очень приятно, что такое количество футболистов Шахтера вызывается в сборную. Тем более, что сейчас стиль игры сборной изменился — стал более похож на тот, который исповедует мой клуб. Больше игры в пас, меньше ударов вперед. Думаю, что нынешний игровой стиль сборной соответствует последним трендам европейского футбола".