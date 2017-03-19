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  • ЧМ-2018. Отбор

    19 марта 2017, 16:23

    Коноплянка: В Загребе мы были бы довольны и ничьей

    Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2018 против сборной Хорватии.

    Коноплянка опасается сборной Хорватии, Getty Images
    Коноплянка опасается сборной Хорватии, Getty Images 19 марта 2017, 16:23

    Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка отметил важность игры со сборной Хорватии и признался, что ничейный результат был бы удовлетворительным. 

    "Матч с Хорватией будет очень сложным для нас, потому что это выездная игра. Хорватия — очень сильная сборная и мы знаем, что нам будет нелегко. Это будет самый сложный матч квалификации, результат которого многое решает", — сказал Коноплянка.

    "Можно сказать, что Хорватия будет фаворитом этого матча по нескольким причинам. Они играют на своем пола, а их игроки играют в топ-клубах, и, что важно, играют там ключевую роль. На бумаге у Хорватии преимущество". 

    "Против Хорватии в Загребе мы были бы довольны и ничьей. Это я точно могу сказать", — признался игрок.

    "Мы потеряли четыре очка в матчах с Исландией и Турцией, где не смогли удержать преимущество. Мы продолжаем работать и надеемся, что в будущем такого не повторится. Мы сделаем все, чтобы набрать максимум очков за оставшиеся туры", — пообещал лидер сборной Украины.

    Поединок между сборными Хорватии и Украины состоится 24 марта в Загребе.

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