Коноплянка: В Загребе мы были бы довольны и ничьей

ЧМ-2018. Отбор

Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2018 против сборной Хорватии.

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка отметил важность игры со сборной Хорватии и признался, что ничейный результат был бы удовлетворительным.

"Матч с Хорватией будет очень сложным для нас, потому что это выездная игра. Хорватия — очень сильная сборная и мы знаем, что нам будет нелегко. Это будет самый сложный матч квалификации, результат которого многое решает", — сказал Коноплянка.

"Можно сказать, что Хорватия будет фаворитом этого матча по нескольким причинам. Они играют на своем пола, а их игроки играют в топ-клубах, и, что важно, играют там ключевую роль. На бумаге у Хорватии преимущество".

"Против Хорватии в Загребе мы были бы довольны и ничьей. Это я точно могу сказать", — признался игрок.

"Мы потеряли четыре очка в матчах с Исландией и Турцией, где не смогли удержать преимущество. Мы продолжаем работать и надеемся, что в будущем такого не повторится. Мы сделаем все, чтобы набрать максимум очков за оставшиеся туры", — пообещал лидер сборной Украины.