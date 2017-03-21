ЧМ-2018. Отбор

Тренер Ливерпуля Юрген Клопп обиделся, что наставник сборной Уэльса Крис Коулман не предупредил его о вызове форварда Красных Бена Вудберна в национальную команду.

Юрген Клопп уверен, что с ним должны были посоветоваться о целесообразности привлечения 17-летнего Бена Вудберна во "взрослую" сборную. Или хотя бы предупредить.

"Я удивлен поведением Криса Коулмана, — признался Клопп. — Я не знаю, может здесь, в Британии, такое в порядке вещей и не заслуживает критики. Однако с моей точки зрения, когда ты вызываешь в сборную футболиста, 17-летнего футболиста, клубный тренер не должен узнавать об этом из газет. Я не хочу сказать, что Бен не созрел для "взрослого" футбола. Он давно уже является неотъемлемой частью нашей первой команды, но в таком возрасте к игроку нужен особый подход. Вудберну предстоит учиться, развиваться, и тогда он сможет достичь значительных высот. И в большой степени ответственность за его будущее лежит на мне и теперь вот на Коулмане".

Уроженец Ноттингема принял участие в 5 матчах Ливерпуля во всех турнирах и стал самым юным бомбардиром в истории Красных, забив Лидсу в поединке Кубка лиги в возрасте 17 лет, 1 месяца и 14 дней. Вудберн выступал за команды Уэльса U-15, U-16, U-17 и U-19.