ЧМ-2018. Отбор

Football.ua рассказывает об истории противостояния национальных сборных Украины и Хорватии, выделяя матчи, которые сложно забыть.

Всего наша сборная играла с "клетчатыми" 7 раз. Итог – три поражения, три ничьи и одна победа. Мы решили вспомнить три ключевых поединка из семи, которые навсегда остались в памяти украинских болельщиков с опытом. Ниже будет приведена статистика остальных четырех поединков, чтобы освежить в памяти, кто когда-то защищал цвета нашей главной команды и кому из хорватов она противостояла.

МАТЧ-КАТАСТРОФА

Хорватия – Украина – 4:0 (2:0).

Отборочный матч Евро-1996.

25.03.1995. 21:15. Загреб. Стадион "Максимир". 45000 зрителей.

Арбитр: Ханс-Юрген Вебер (Германия).

Хорватия: Ладич, Юрчевич (Влаович, 80), Ярни, Павличич, Йеркан, Билич, Асанович, Просинечки, Шукер, Бобан, Бокшич (Туркович, 74).

Запасные: Габрич, Младенович, Брайкович.

Тренер: Мирослав Блажевич.

Украина: Тяпушкин, Лужный, Телесненко, Букель, Шматоваленко, Мартынов (Орбу, 46), Мизин, Калитвинцев, Шевченко, Леоненко, Коновалов.

Запасные: Суслов, Сак, Евтушок, Хомин.

Тренер: Анатолий Коньков.

Голы: Бобан (13), Шукер (20), Просинечки (71, пен.), Шукер (80).

Наша команда поехала из Киева в Загреб на автобусе (!) – из-за нехватки средств. Это был первый матч в 1995 году и первый – под руководством нового тренера сборной, Анатолия Конькова. Перед этим мы ужасно провели первую часть отбора в 1994 году, но теоретические шансы выйти на Евро оставались. После Загреба все поняли, что никаким Евро и не пахнет. Вот что по этому поводу было написано в газете "Украинский футбол" в 1995 году: "Во время прямой линии, проведенной "УФ", Анатолий Коньков заявил без всякой дипломатии: "В украинской команды еще есть шанс (не только теоретический!). И я пришел, чтобы этот шанс реализовать". Не удалось. Уже после матча с Хорватией можно было сливать воду.

Тот матч характеризуют раскованная, непринужденная, гроссмейстерская игра хозяев и хаотичные, неосмысленные, беспомощные действия украинской команды. У хорватов – что ни игрок, то яркая индивидуальность: Бобан, Бокшич, Шукер, Просинечки, Ярни. У нас же даже именитые Тяпушкин, Леоненко, Калитвинцев, Коновалов, Лужный напоминали растерянных новичков. Еще не остыв от пережитого, под впечатлением яркого монолога хорватов (а все так надеялись на достойный диалог!), все в Украине понимали, что это – конец.

МАТЧ-РАЗОЧАРОВАНИЕ

Украина – Хорватия – 1:1.

Повторный матч плей-оф отбора Чемпионата мира-1998 (первый матч – 0:2).

15.11.1997. 19:00. Киев. НСК "Олимпийский". 77 500 зрителей.

Арбитр: Руне Педерсен (Норвегия).

Украина: Шовковский, Лужный, Беженар, Головко, Попов, Дмитрулин (Михайленко, 62), Гусин (Кривенцов, 86), Калитвинцев, Косовский, Шевченко, Ребров.

Запасные: Кернозенко, Старостяк, Парфенов, Скрипник.

Тренер: Йожеф Сабо.

Хорватия: Мрмич, Ярни, Асанович (Тудор, 90), Шукер, Бобан, Бокшич (Влаович, 85), Сольдо, Шарич (Ковач, 56), Шимич, К. Юрчич, Г. Юрич.

Запасные: Крзнар, Еркан, Цвитанович, Габрич.

Тренер: Мирослав Блажевич.

Голы: Шевченко (5) – Бокшич (28).

Ответный матч плей-офф отбора Чемпионата мира-1998. Первый в Загребе мы проиграли вчистую 0:2 без единого голевого момента. Тогда это объясняли тем, что матч из-за перебора желтых пропускал Шевченко, его заменил Ателькин, но о равноценности замены и речи быть не могло. На ответную игру Шева вышел, забил, но больше ничем не запомнился.

После этой игры в Украине – и среди болельщиков, и среди журналистов, и среди специалистов – на долгие годы воцарился миф, что "нас убил судья Педерсен". На некоторое время он полностью затмил испанца Лопеса Ньето, который поднял скандал по "делу с шубами". Даже возник мем о "всяких Педерсенах", "судья — Педерсен" и т.д.. Что же произошло? При счете 1:0 арбитр не засчитал чистый гол Косовского, ошибочно зафиксировав офсайд. Если бы тот гол был засчитан, счет стал бы 2:0, и, вполне возможно, все могло закончиться для нашей команды хеппи-эндом.

Но! Во-первых, гол Шевченко был, скорее всего, из офсайда (в то время уровень телетрансляции и качество повторов оставляли желать лучшего, но почти наверняка у Шевы был офсайд на полкоруса – судя по доступной картинке). Таким образом, Педерсен, ошибочно отменив чистый гол Косовского, своеобразно внес справедливость в то, что происходило на поле. Во-вторых, после того, как счет стал 1:1, наши футболисты полностью сдулись. Играть оставалось около часа, но наша команда не создала больше ни одного момента. Даже не попытались.

Это был наш первый провальный плей-офф. А сколько их еще будет в дальнейшем…

МАТЧ-РАЗДРАЖЕНИЕ

Отборочный матч Чемпионата мира-2010.

Украина – Хорватия – 0:0

11.10.2008. 20:00. Харьков. ОСК "Металлист". 38500 зрителей.

Арбитр: Эрик Брамхаар (Голландия).

Украина: Пятов, Тимощук, Чигринский, Шевченко, Алиев, Голайдо, Шевчук, Левченко (С.Кравченко, 84), Ярмаш, Михалик, Назаренко.

Запасные: Богуш, Слюсар, Кучер, Русол, Воронин, Селезнев.

Тренер: Алексей Михайличенко.

Хорватия: Плетикоса, Шимунич, Крыжанац, Чорлука, Праньич, Ракитич (Манджукич, 84), Вукоевич, Н.Ковач, Срна, Модрич, Олич.

Запасные: Субашич, Вейич, Петрич, Кнежевич, Леко, Класнич.

Тренер: Славен Билич.

Тогда сборной руководил Михайличенко, и это был первый матч, когда его разнесли среди болельщиков и в СМИ в клочья. Почему? Потому что Украина явно играла на ничью, конкретно – на 0:0. Дома! Это была эдакая квинтэссенция "стиля Михайличенко", которому приписывали явную тактическую трусость и нежелание рисковать, атаковать и раскрываться, лишь бы не пропустить.

В какой-то момент болельщики на трибунах начали кричать "Металлист, Металлист!", многие не поняли, к чему это. А потом один из руководителей фан-движения клуба сказал, что так харьковчане пытались показать, что в их городе играют иначе, думают не только об обороне. В общем, Харьков, переживающий в то время футбольный бум, привык к футболу совершенно другого качества и не совсем понимал, почему сборная играет именно так – на фоне-то яркого и развеселого Металлиста.

Украинцы в том матче, по сути, даже не попытались выиграть. А на официальном сайте ФФУ в соответствующем отчете можно было прочитать, что подопечные Михайличенко "смогли выстоять в поединке с одним из фаворитов шестой квалификационной группы".

Интересно, что после матча вспыхнул еще один, внутренний скандал. Дело в том, что Михайличенко не выпустил на поле Воронина, блиставшего в то время в Герте. Стадион скандировал фамилию форварда, однако тренер так и не решился что-то менять в этой пресной игре. Матч же состоялся в день, когда жена Андрея в Германии должна была родить ему ребенка (и успешно сделала это за пять часов до стартового свистка), но, несмотря на это, Воронин прибыл в Харьков, но просидел весь матч на скамейке. Михайличенко нашел свои объяснения случившемуся. Воронин же был очень зол на тренера. Впрочем, это был всего лишь конфликт локального значения. Тогда как больше раздосадовала игра сборной в целом.

Детальнее о конфликте Михайличенко-Воронин можно прочитать ТУТ.

Увы, но все три ключевых поединка с хорватами заканчивались для нас разочарованием. Будем надеяться, что после финального свистка в этот раз у нас будут поводы для радости.

Ниже – статистика остальных четырех встреч украинцев с "клетчатыми".

1993 ГОД:

Хорватия – Украина – 3:1.

Товарищеский матч.

26.06.93. Загреб. Стадион "Максимир". 30000 зрителей.

Арбитр: З. Ямсек (Словения).

Хорватия: Ладич, Живкович (Гаспар, 46), Ярни, Павличич, Вулич (Младенович, 42), Першон, Аджич (Челич, 85), Мише, Шукер (Шпехар, 81), Бобан, Бокшич (Бичанич, 59).

Тренер: Влатко Маркович.

Украина: Ковтун, Попов, Беженар, Дирявка, Михайленко (Топчиев, 81), Полунин, Похлебаев, Грицына (Гусин, 46), Шкапенко, Гусев (Ковалец, 46), Коновалов.

Тренер: Олег Базилевич.

Голы: Шукер (13), Аджич (47), Бичанич (81) – Гусин (57).

1996 ГОД:

Украина – Хорватия – 1:0.

Отбор Чемпионата Европы-1996.

11.06.1995. 19:00. Киев. Республиканский стадион. 6000 зрителей.

Арбитр: Курт Ретлисбергер (Швейцария).

Украина: Суслов, Жабченко, Скрипник, Головко, Максимов, Орбу, Похлебаев, Калитвинцев, Паляница (Нагорняк, 76), Горилый, Гусейнов (Шкапенко, 46).

Запасные: Шовковский, Беженар, Шматоваленко.

Тренер: Анатолий Коньков.

Хорватия: Габрич, Павличич (Мрмич, 29), Ярни, Сольдо, Йеркан, Билич, Асанович (Пралья, 49), Младенович, Шукер, Бобан (Буторович, 39), Бокшич.

Запасные: Кознику, Брайкович.

Тренер: Мирослав Блажевич.

Голы: Калитвинцев (13).

Удаление: Габрич (28, фол последней надежды).

1997 ГОД:

Первый матч плей-офф Чемпионата мира-1998.

29.10.1997. 20:00. Загреб. Стадион "Максимир". 20 000 зрителей.

Арбитр: Ален Сар (Франция).

Хорватия: Ладич, Ярни, Билич, Просинечки, Шукер, Бобан (Юрчич, 67), Станич (Асанович, 58), Шарич, Влаович (Цвитанович, 60), Шимич, Юрич.

Запасные: Юрчевич, Еркан, Мрмич, Габрич.

Тренер: Мирослав Блажевич.

Украина: Шовковский, Дмитрулин, Скрипник, Головко, Ващук, Гусин, Максимов (Гецко, 86), Нагорняк (Зубов, 59), Косовский, Ателькин (Михайленко, 52), Ребров.

Запасные: Близнюк, Старостяк, Попов, Беженар.

Тренер: Йожеф Сабо.

Голы: Билич (11), Влаович (49).

Хорватия – Украина – 2:2.

Отбор Чемпионата мира-2010.

06.06.2009. 21:15. Загреб. Стадион "Максимир". 32073 зрителей.

Арбитр: Терье Хауге (Норвегия).

Хорватия: Рунье, Шимунич, Р.Ковач, Чорлука, Праньич, Ракитич (Вукоевич, 46), Петрич, Модрич, Срна, Джурич (Леко, 46), Олич (Манджукич, 60).

Запасные: Плетикоса, Дрпич, Калинич, Класнич.

Тренер: Славен Билич.

Украина: Пятов, Мандзюк, Кучер, Тимощук (Русол, 87), Чигринский, Шевченко (Селезнев, 24), Гай, Ротань, Шевчук, Милевский, Назаренко (Калиниченко, 76).

Запасные: Богуш, Воронин, Левченко, Ярмаш.

Тренер: Алексей Михайличенко.

Голы: Петрич (2), Модрич (68) – Шевченко (13), Гай (54).

Анатолий Волков, Football.ua