ЧМ-2018. Отбор

Помощник главного тренера сборной Ирландии Рой Кин посоветовал своим подопечным, как справиться с лидером валлийцев Гаретом Бэйлом.

Накануне матча отборочного цикла ЧМ-2018 против Уэльса легендарный Рой Кин, нынче помогающий тренеру сборной Ирландии Мартину О'Ниллу, озвучил план по нейтрализации лидера гостей Гарета Бэйла.

"Бэйл — игрок мирового уровня, а такие футболисты способны в один момент решить исход любого поединка, — поделился своими мыслями Кин. — Что я могу посоветовать... Накрывать его как можно быстрее, не давать Бэйлу возможности играть с поднятой головой, как он это делает в Реале, перекрывать каждый сантиметр пространства вокруг него и не давать разбежаться. Ну и, конечно, в полной мере использовать весь арсенал контактного футбола: вступать в жесткие единоборства, толкать (но аккуратно), делать так, чтобы он постоянно чувствовал дыхание своего соперника. Тогда он будет уничтожен и заткнется".

После четырех туров сборная Ирландии лидирует в группе D, опережая идущий 3-м Уэльс на 4 очка.