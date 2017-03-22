ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник Милана Жерар Деулофеу уверен, что без перехода в Милан не получил бы вызов в сборную Испании.

После январского перехода Жерара Деулофеу из Эвертона в Милан испанский полузащитник провел девять матчей, в которых отметился забитым мячом и тремя ассистами. При этом играл так ярко, что не только заслужил любовь поклонников Дьяволов, но и получил вызов в национальную сборную.

"Если бы я не принял предложение Милана, то не получил бы вызов в сборную, — сказал Деулофеу на пресс-конференции накануне отборочного поединка ЧМ-2018 против Израиля. — Я оказался в великом клубе, о чем не так давно мог только мечтать. Я очень доволен всем здесь. Тренер Винченцо Монтелла полностью мне доверяет, а отношения с одноклубниками сложились просто замечательные".

"Я сейчас в прекрасной форме, и уже слышал об заинтересованности Барселоны вернуть меня в свою команду. Однако было бы ошибкой прикидывать сейчас варианты на будущее. Надо просто работать, и тогда впереди все будет хорошо. Я играю за Милан на правах аренды, мой контракт принадлежит Эвертону, в этом контракте есть пункт о приоритетном праве выкупа для Барселоны... Слишком все запутано. Сосредоточусь пока на возможности сыграть за сборную".