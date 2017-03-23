ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о прошедших сборах в Австрии.

Андрей Ярмоленко признался, что команда детально изучила сборную Хорватии и много поработала над тактикой.

"Хорошо поработали на сборах в Австрии. Что больше всего запомнилось? Это то, что много работали над тактикой. Разобрали сборную Хорватии от "А" до "Я". Поэтому, в принципе, соперник нас ничем не должен удивить. Но посмотрим, как будет", — не стал загадывать Ярмоленко.

"Честно говоря, мое мнение о Хорватии не поменялось. Я думаю, все ребята знают футболистов, которые играют в сборной Хорватии. Все знают, что у хорватов сильный коллектив, а мы изучали то за счет чего можно достичь положительного результата, и то, чего им нельзя позволять на футбольном поле".

"Мотивация есть всегда. Тем более, когда ты играешь за национальную сборную. Поэтому я думаю, что все ребята выйдет и отдадут все силы, чтобы достичь положительного результата", — уверен игрок.

"Я считаю, что главное — быть командой на футбольном поле. Знать, что за нас болеет вся страна и отдать все силы ради победы".

Поединок между сборными Украины и Хорватии состоится 24 марта в рамках отбора к чемпионату мира 2018 года. Начало матча — в 21:45 по киевскому времени.