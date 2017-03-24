ЧМ-2018. Отбор

В заявку сборной Хорватии на матч с Украиной вошло всего 20 футболистов.

Заявка сборной Хорватии на матч с Украиной будет состоять из 20 игроков, несмотря на то, что включить в состав можно было 23 игроков.

Причиной этому послужили травмы Шиме Врсально и Ведрана Чорлуки. Также не примет участие в матче Иван Перишич, который получил красную карточку в матче с Исландией.

Заявка сборной Хорватии выглядит следующим образом.

Вратари: Доминик Ливакович (Динамо Зг), Ловре Калинич (Гент), Даниель Субашич (Монако)

Защитники: Марко Лешкович (Динамо Зг), Матей Митрович (Бешикташ), Тин Едвай (Байер), Домагой Вида (Динамо К), Йосип Пиварич (Динамо Зг)

Полузащитники: Иван Ракитич (Барселона), Матео Ковачич (Реал), Лука Модрич (Реал), Марсело Брозович (Интер), Марко Рог (Наполи), Филип Брадарич (Риека), Милан Бадель (Фиорентина)

Нападающие: Андрей Крамарич (Хоффенхайм), Дуйе Чоп (Спортинг Х), Никола Калинич (Фиорентина), Марио Манджукич (Ювентус), Марко Пьяца (Ювентус)

Встреча между Хорватией и Украиной начнется 24 марта в 21:45 по киевскому времени.