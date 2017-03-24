ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста похвалил плеймейкера Реала и партнера по национальной сборной Испании Иско, а также рассказал о своей готовности к предстоящим матчам за сборную.

В этом сезоне Иско не получает достаточно игровой практики в Реле, ожидается, что в связи с этим испанец может покинуть Мадрид ближайшим летом. Некоторые источники даже предполагали, что бывший футболист Малаги может перейти в Барселону после завершения своего контракта с Реалом.

Капитан Барсы Иньеста высоко оценивает уровень игры 24-летнего испанца.

"Иско — невероятный футболист, он играет за одну из лучших команд в мире", — сказал Андрес.

"Я много раз говорил о нем. Качества, которые он имеет, очень важны для его команды".

Также Иньеста рассказал о своем самочувствии и минувших травмах.

"До сих пор это был очень трудный сезон для меня. Из-за мышечных травм он пошел не так, как я планировал".

"Сейчас я снова чувствую себя хорошо. Надеюсь, больше таких неудач не будет".

"Я готов помочь своей сборной в важных матчах, которые нам предстоит сыграть".

Напомним, что сегодня в 21:45 сборной Испании предстоит поединок с Израилем в рамках отбора к ЧМ-2018 года.

