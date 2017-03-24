ЧМ-2018. Отбор

Испания на классе одержала победу над сборной Израиля в отборочном матче (4:1).

Сборная Испании попала в не самую приятную группу с Италией. Это значит, что одной из топ-сборных предстоит попасть в стыковые матчи. Подобное развитие событий вынуждает команды хорошо играть не только в личных встречах, но и брать очки с заведомо слабыми сборными. Непредвиденная потеря очков в одном из таких матчей с большой вероятностью обеспечит второе место.

Израильская сборная на текущий момент переживает не самые лучшие времена. В команде есть несколько игроков хорошего европейского уровня, таких как Натхо и Рафаелов, но сложно было ожидать от команды очков в матче с Испанией.

Первый тайм прошел по типичному сценарию испанского футбола. Хозяева много владели мячом и быстро вышли вперед — отличился Давид Силва. В последствии игра успокоилась. Израилю оставалось обороняться и надеятся на контратаки.

Уже в конце тайма гости свой момент нашли — подача в штрафную окончилась класным ударом Рафаелова в угол ворот, но Де Хеа спас команду. И сразу же в ответной атаке Витоло удвоил преимущество испанцев, проткнув мяч мимо вратаря. Вот так, к перерыву Испания убила интригу в матче.

Второй тайм Испания начала с активных атак. Диего Коста мог забить на 47-ой минуте, но не реализовал свой голевой момент. Через несколько минут форвард исправился на угловом, замкнув подачу ударом головой.

Когда счет стал крупным, израильтяне стали играть куда раскрепощенней, а Испания была довольна счетом. Старание гостей воплотилось в гол престижа от Рафаелова. Первый удар от Гершона пришелся на штангу, а уже форвард добил мяч в ворота Де Хеа.

На большее скромной сборной не хватило. Более того, Иско забил четвертый мяч под занавес встречи. Испания удерживает первое место в своей группе.

Испания — Израиль 4:1

Голы: Давид Силва, 14, Витоло, 45+2, Диего Коста, 50, Иско, 88 — Рафаелов, 76

Испания: Де Хеа — Карвахаль, Рамос, Пике, Альба — Бускетс, Иньеста (Иско, 70) — Тьяго (Коке, 65) — Витоло (Аспас, 83), Коста, Силва

Израиль: Марсиано — Даса, Цедек, Тиби (Тавата, 19), Гершон — Коэн, Эйнбиндер (Кальтенс, 60), Натхо — Бен-Хаим (Хемед, 64), Захави, Рафаелов

Предупреждения: Коэн, Даса