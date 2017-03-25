ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич уверен, что его команда абсолютно заслуженно обыграла Украину (1:0), но и соперник достоин уважения.

Благодаря минимальной победе над сборной Украины Хорватия продолжила возглавлять группу, опережая на 3 пункта Исландию.

"Хорватия пытается доминировать во всех матчах, в том числе – и с Украиной. Мы хотели создавать давление, использовать высокий прессинг. Манджукич пробил в штангу. 1:0 – достаточно скромный результат", — цитирует Чачича hns-cff.hr.

"Украина показывала хорошую игру во втором тайме, когда мы позволили ей раскованно действовать на флангах. Но самое главное, что это наша общая победа – всех тех, кто дал сборной Хорватии возможность сыграть наконец-то в действительно футбольной обстановке. Спасибо всем, кто пришел и создал такую атмосферу".

"Украина выглядела хорошо, она заслуживает уважения. Поэтому три очка очень ценны для нас. Мы уже на полпути и теперь важно с него не сбиться. В предыдущих отборах Хорватия начинала хорошо и мы знаем, как все может быть сложно. Важно сохранять концентрацию".

Хорватия действовала без травмированных защитников Ведрана Чорлуки и Шиме Врсалько.

"Наша оборона никогда не играла в таком составе. Украина особенно сильна на флангах, что несколько раз и продемонстрировала. Она создала не так много. И хотя Украина выглядела действительно хорошо, я считаю, Хорватия сделала больше. У украинцев есть амбиции попасть на чемпионат мира и я желаю им в этом удачи".

Перед матчем Федерация футбола Хорватии предложила Чачичу продлить контракт.

"Я польщен этим предложением, конечно же. Но каждый контракт важен до тех пор, пока твои игроки дают результат".

В следующем туре хорваты сыграют против Исландии на выезде.