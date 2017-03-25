ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал поражение от хорватов (0:1).

Подопечные Андрея Шевченко уступили на выезде Хорватии (0:1) и теперь делят 3-4 место в группе с Турцией.

"Я расстроен, что команда не взяла очки в этом матче. Это был очень важный поединок, в дальнейшем будем кусать локти. Хотя надеюсь, конечно, что такого не будет", — заявил Коноплянка в интервью телеканалу Футбол.

"Знаете, нужно немножко больше времени. Товарищеские игры… Думаю, мы бы были более сыгранными. Но видно, что у нас есть игра. У нас все получается и в дальнейшем, думаю, будем играть еще лучше".

"С каким настроением в клуб возвращаюсь? Здесь намного лучше".

В 6-м туре квалификации Украина сыграет против Финляндии на выезде.