ЧМ-2018. Отбор

Подопечные Гарета Саутгейта остаются единственной командой, которая не пропускала в отборочном этапе к чемпионату мира 2018 года.

Англичане в рамках отбора к грядущему чемпионату мира в России провели пять матчей.

Так, англичане обыграли Словакию (1:0), Мальту (2:0), Шотандию (3:0), Литву (2:0) и сыграли вничью со Словенией (0:0).

Таким образом, сборная Трех Львов не пропустила в стартовых пяти матчах отбора. Подобной статистикой не может похвастаться ни одна другая сборная.

Добавим, что по одному голу пропустили сборны Хорватии и Германии.