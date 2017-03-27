ЧМ-2018. Отбор
Представляем вашему вниманию видеообзор поединка отбора к ЧМ-2018 между Северной Ирландией и Норвегией.
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27 марта 2017, 09:40
В рамках 5-го тура отборочного этапа к ЧМ-2018 сборная Северной Ирландии спокойно разобралась с норвежцами благодаря двум голам в первом тайме.
Северная Ирландия — Норвегия 2:0
Голы: Уорд, 2, Вашингтон, 33
Северная Ирландия: Макговерн — Маклафлин, Кэткарт, Маколи, Эванс — Норвуд, Брант, Даллас (Лунд, 88), Дэвис, Уорд (Макгинн, 80) — Вашингтон (Лафферти, 85)
Норвегия: Ярстейн — Ховланд, Шелвик, Эльабделлауи, Вальсвик — Йохансен (Берге, 75), Эльюнусси, Нордтвейт, Эльюнусси (Дэли, 53), Кинг — Тофт-Содерлунд (Диоманде, 63)
Предупреждения: Даллас — Нортвейт