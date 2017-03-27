ЧМ-2018. Отбор

Диего Коста почувствовал боль в ноге во время тренировки сборной Испании.

Во время тренировки сборной Испании Диего Коста прервал занятия из-за болей в ноге. Несмотря на опасения о травме, диагностика не выявила никаких серьезных повреждений.

Испанские доктора будут и дальше следить за состоянием здоровья Косты, но ожидается, что он сможет помочь Испании в товарищеском матче против сборной Франции.

Визит в сборную Испании выдался для Косты продуктивным — игрок отметился голом в отборочном матче против сборной Израиля.

По возвращении из расположения сборной Коста может принять участие в матче Челси против Кристал Пэласа, который состоится 1 апреля.