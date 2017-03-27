ЧМ-2018. Отбор
Диего Коста почувствовал боль в ноге во время тренировки сборной Испании.
Диего Коста пожаловался на дискомфорт, Getty Images
27 марта 2017, 17:08
Во время тренировки сборной Испании Диего Коста прервал занятия из-за болей в ноге. Несмотря на опасения о травме, диагностика не выявила никаких серьезных повреждений.
Испанские доктора будут и дальше следить за состоянием здоровья Косты, но ожидается, что он сможет помочь Испании в товарищеском матче против сборной Франции.
Визит в сборную Испании выдался для Косты продуктивным — игрок отметился голом в отборочном матче против сборной Израиля.
По возвращении из расположения сборной Коста может принять участие в матче Челси против Кристал Пэласа, который состоится 1 апреля.