Полузащитник Барселоны Арда Туран получил травму паха накануне матча Турции и Молдовы. Футболист не попал в заявку на товарищескую встречу. 

Сообщается, что травма Турана не является слишком серьезной, и в ,ближайшем матче чемпионата Испании против Гранады игрок сможет принять участие. 

"После детального обследования мы приняли решение не задействовать игрока в матче с Молдовой", — гласит заявление Федерации Футбола Турции.

Стоит отметить, что агент Арды Турана опроверг информацию об интересе Арсенала к футболисту. 