ЧМ-2018. Отбор

Лидер сборной Турции Арда Туран получил повреждение на тренировке команды.

Туран не помог сборной Турции в матче с Молдовой, Getty Images

Туран не помог сборной Турции в матче с Молдовой, Getty Images

Полузащитник Барселоны Арда Туран получил травму паха накануне матча Турции и Молдовы. Футболист не попал в заявку на товарищескую встречу.

Сообщается, что травма Турана не является слишком серьезной, и в ,ближайшем матче чемпионата Испании против Гранады игрок сможет принять участие.

"После детального обследования мы приняли решение не задействовать игрока в матче с Молдовой", — гласит заявление Федерации Футбола Турции.

Стоит отметить, что агент Арды Турана опроверг информацию об интересе Арсенала к футболисту.