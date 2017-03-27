ЧМ-2018. Отбор
Лидер сборной Турции Арда Туран получил повреждение на тренировке команды.
Туран не помог сборной Турции в матче с Молдовой, Getty Images
27 марта 2017, 21:00
Полузащитник Барселоны Арда Туран получил травму паха накануне матча Турции и Молдовы. Футболист не попал в заявку на товарищескую встречу.
Сообщается, что травма Турана не является слишком серьезной, и в ,ближайшем матче чемпионата Испании против Гранады игрок сможет принять участие.
"После детального обследования мы приняли решение не задействовать игрока в матче с Молдовой", — гласит заявление Федерации Футбола Турции.
Стоит отметить, что агент Арды Турана опроверг информацию об интересе Арсенала к футболисту.