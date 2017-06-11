ЧМ-2018. Отбор

Подопечные Хулена Лопетеги дважды поразили ворота Красных Львов, которые сумели ответить лишь единожды (2:1).

В рамках матча шестого тура квалификационного раунда на пути к ЧМ-2018 сборная Македонии в Скопье принимала Испанию. Фурия Роха возглавляла группу G, имея 13 баллов в своем активе (столько же было у сборной Италии, но подопечных Джампьеро Вентуры подводила разница забитых и пропущенных). Македония же располагала 3 пунктами и занимала предпоследнее место в секстете. Также стоит сказать, что в прошлом отборочном поединке этих команд подопечные Хулена Лопетеги сокрушили своего соперника со счетом 4:0. Тогда отличились Витоло, Монреаль, Адурис и Велкоски, который поразил собственные ворота.

С первых минут поединка испанцы ожидаемо забрали мяч под свой контроль. Македонцы же при первой возможности старались совершить контрвыпад. А на исходе десяти минут игры даже воспользовались высоким прессингом, но для гостей это проблем не составило. Команда Лопетеги открыла счет на 15-й минуте, когда Силва выступил завершающим звеном отличной комбинации, отправив мяч в сетку ворот из пределов штрафной в противоход Димитриевски.

Диего Коста традиционно искал себе "друга", с которым можно было бы обменяться "любезностями", но никто на провокации страйкера Челси не откликнулся. Иско очень хотел забить, но выстрелам мистера Аларкона не хватало точности, хотя позиции для ударов были достаточно выгодными. Немного на поле потерялся Тиаго, но дирижеров атак в команде и так хватало. На 32-й минуте Фурия Роха удвоила преимущество, когда Иско разобрался с соперником на фланге и отлично прострелил на дальнюю штангу, где уже расположился Коста — Диего не мог промахнуться по пустым воротам, 0:2.

Испанцы чувствовали себя непринужденно, проходя оборону соперника в несколько передач. Македонцы с трудом дождались перерыва, уйдя отдыхать при отставании в два мяча. С раздевалки хозяева вернулись более уверенными в своих силах, а может просто Фурия Роха ослабила хватку. Рамос и Пике встречались с мячом уже у своих ворот, а не в центре поля, как это было в первом тайме.

На 66-й минуте команда Ангеловски смогла сократить отставание в счете, когда Ристовски от центральной линии умчался по правому флангу и вколотил мяч в сетку испанских ворот — без шансов для Де Хеа. Испанцы продолжали владеть территориальным преимущество, но острые моменты возникали заметно реже, чем в первой сорокапятиминутке. Македонцы основные надежды возлагали на стандартные положения, но самый опасный из них успехом не увенчался — удар Алиоски со штрафного угодил в стенку.

Македонцы так и не смогли провести хоть что-то похожее на штурм, поэтому испанцам не составило труда довести поединок до логического завершения. Благодаря этой победе Фурия Роха подходит к очному противостоянию со сборной Италии на первом месте, что, несомненно, является важнейшим психологическим фактором. Македония, в свою очередь, в следующем туре поедет в Израиль, однако турнирные перспективы Красных Львов выглядят безнадежно.

Артем Андросян, Football.ua

Македония — Испания 1:2

Голы: Ристовски, 66 — Силва, 15, Коста, 27

Македония: Димитриевски — Тосевски (Трайковски, 74), Шиков, Мойсов (Тричковски, 85), Ристевский — Ристовски, Степанович (Элмас, 46), Спировски, Алиоски — Пандев, Несторовски

Испания: Де Хеа — Карвахаль, Рамос, Пике, Альба — Иньеста (Ньигес, 90+2), Бускетс, Тиаго (Коке, 73) — Иско, Коста, Силва (Педро, 68)

Предупреждения: Пандев, Мойсов, Элмас, Шиков, Ристовски — Силва, Альба