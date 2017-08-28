ЧМ-2018. Отбор

Поединок Исландия — Украина состоится 5 сентября в Рейкьявике.

Бригада арбитров из Шотландии обслужит матч отбора к чемпионату мира между Украиной и Исландией. Главным арбитром будет Уильям Коллам.

Коллам обслуживает матчи отборочных циклов кчемпионату мира и Европы с 2007-го. Отметим, что шотландец никогда не обслуживал матчи сборной Украины.

Главный арбитр — Уильям Коллам (Шотландия)

Ассистенты — Френсис Коннор и Дуглас Росс (Шотландия)

Резервный арбитр — Джон Биттон (Шотландия)

Наблюдатель УЕФА — Мирослав Либа (Чехия)

Напомним, перед матчем с Исландией Украина сыграет против Турции в Харькове 2 сентября.