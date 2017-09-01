ЧМ-2018. Отбор
Завершились матчи 15-го тура отборочного цикла на чемпионат мира в Южной Америке.
Венесуэла – Колумбия 0:0
Венесуэла: Фариньес, Вильянуэва, Чансельор, Гарсия, Фельчер, Ринкон, Эррера, Кордова (Фигера, 84), Мартинес (Отеро, 55), Рондон, Мачис(Мурильо, 60).
Колумбия: Оспина, Сапата, Мурильо, Арьяс, Фабра, Барриос, Санчес(Агиляр, 75), Кардона (Морено, 63), Куадрадо, Чара (Муриэль, 80), Фалькао.
Предупреждения: Мурильо, Кордова, Ринкон
Чили – Парагвай 0:3
Голы: Видаль, 24 (автогол), Касерес, 55, Ортис, 90
Чили: Браво — Исла, Медель, Хара (Орельяна, 79), Босежур - Арангис, Диас (Паредес, 57), Видаль — Санчес, Варгас, Кастильо (Вальдивия, 57).
Парагвай: Сильва — да Сильва, Алонсо, Гомес, Морейра — Самудио (Барейро, 51), Риверос, Касерес (Ортис, 70), Ромеро - Альмирон (Ролон, 79), Барриос.
Предупреждения: Арангис, Хара, Босежур, Видаль - Барейро
Бразилия – Эквадор 2:0
Голы: Паулиньо, 69, Коутиньо, 76
Бразилия: Алиссон — Дани Алвес, Миранда (Тиаго Силва, 46), Маркиньос, Марсело — Каземиро, Ренато Аугусто (Коутиньо, 59), Паулиньо - Виллиан (Луан, 84), Габриэл Жезус, Неймар.
Эквадор: Бангера - Веласко, Арболеда, Ачильер, Рамирес — А.Валенсия, Нобоа, Киньонес, Мартинес (М.Кайседо, 79) — Гайбор (Касарес, 73) — Э.Валенсия (Х.Кайседо, 73).
Предупреждения: Неймар, Габриэл Жезус, Марсело - Мартинес, Веласко.
Перу – Боливия 2:1
Голы: Флорес, 55, Куэва, 59 — Альварес, 72
Перу: Каседа, Родригес, Рамос, Адвинкула, Трауко, Акино, Куэва (Уртадо, 79), Каррильо (Поло, 88), Фарфан, Руидиас (Пенья, 72), Флорес.
Боливия: Лампе, Вальверде, Ральдес, Сентено, Бехарано, Кампос, Вайяр, Кастро (Хустиниано, 65), Сагредо (Флорес, 65), Морено, Альварес.
Предупреждения: Ральдес, Кампос, Адвинкула, Акино, Фарфан.