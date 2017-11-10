ЧМ-2018. Отбор

Football.ua представляет превью матча плей-офф отбора на ЧМ-2018, в котором Швеция примет Италию.

Швеция — Италия

Пятница, 21:45, Сольна, Френдс Арена. Арбитр встречи — Джюнейт Чакыр.

Один их самых интригующих противостояний этих "стыков". Все мы привыкли, что Италия является одной из команд, которая досрочно гарантирует себе место в финальных стадиях крупных турниров, но в этом отборе судьба распорядилась иначе. Жребий подарил итальянцам в группу саму сборную Испании и уже тогда было понятно — один из фаворитов (Испания или Италия) буквально каждого турнира окажется в стыковых матчах. И так бывает. В итоге итальянцы дома сыграла с "фурией роха" вничью 1:1, а на выезде уступили — 0:3. Эти результаты отправили испанцев в Россию, а Италию — в стыковые матчи.

Что касается шведов, то после жеребьевки все эксперты сразу поставили их на третье место, уверяя, что Франция и Нидерланды отправятся дальше. Но не тут-то было. Шведы воспользовались плохой формой голландцев и смогли занять в своем секстете второе место. Невероятный успех, учитывая какие соперники противостояли скандинавам. Тем не менее, он ничего не будет значить, если им не удастся выйти в финальную часть, а чтобы добиться этого, нужно совершить настоящий подвиг.

Италия 18 раз принимала участие в финальной части чемпионатов мира и является четырехкратным победителем турнира (1934, 1938, 1982, 2006). В стыковых играх "скуадра адзурра" участвовала лишь раз. Случилось это в 1998-м году, а соперником были россияне. Тогда Италия после ничьей в гостях (1:1) минимально выиграла у себя дома и вышла дальше.

Шведы, в свою очередь, имеют в своем активе 11 поездок на ЧМ, но при этом последние два мундиаля прошли без них. Лучший результат — это второе место в 1958 году. В финале "сине-желтые" со счетом 2:5 уступили Бразилии. В "стыках" сборная Швеции принимала участие два раза и было это совсем недавно. На ЧМ-2014 шведов во главе с Златаном Ибрагимовичем не пустили португальцы под предводительством Криштиану Роналду (0:1 в гостях, 2:3 дома), а вот стыковые матчи перед Евро-2016 стали успешными — 2:1 дома и 2:2 в гостях в играх против Дании.

Понятно, что итальянцам не простят фиаско в противостоянии со шведам и в случае вылета точно "полетят шапки". Подобное давление только вредит команде, что на руку ее сопернику, но чисто по футбольному Италия на голову сильнее. В этом нет сомнений и "сине-желтые" это понимают. Тем не менее, сдаваться никто не будет. В первом матче хозяевам ни в коем случае нельзя пропускать и нужно попытаться забить хотя бы один гол. В этом случае шансы на итоговый успех останутся. Италия приедет в Швецию в статусе абсолютного фаворита, но не думайте, что "скуадра" понесется вперед сломя голову. Гостей вполне устроит и ничья в этой игре, а если она будет с голами, то исход противостояния будет практически предрешен.

Ориентировочные составы:

Швеция: Ольсен — Крафт, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон — Ларссон, Юханссон — Экдаль, Форсберг — Тойвонен, Берг.

Италия: Буффон — Кьеллини, Бонуччи, Барцальи — Кандрева, Пароло, Росси, Верратти, Дармиан — Белотти, Иммобиле

Дисквалифицирован: Лустиг (Швеция)

Под вопросом: Дзадза (Италия)

Тренеры говорят:

Янне Андерссон, главный тренер сборной Швеции:

- У нас была сложнейшая группа с Нидерландами и Францией, и мы провели несколько очень хороших матчей. Если мы можем играть на таком уровне, мы можем победить любую команду, в том числе Италию. У итальянцев есть много хороших футболистов, они были на чемпионатах мира много раз. В целом у них опытная команда, но мы ее не боимся. Дома мы очень сильны. Мы уверены в себе, играя при своих болельщиках.

Джампьеро Вентура, главный тренер сборной Италии:

- Никогда не рассматривал вариант, что мы пропустим чемпионат мира. Мы все уверенны, что поедем в Россию. У нас есть возможность сделать что-то гораздо более значимое. Я не думаю о том, будем ли мы играть на ЧМ или нет. Я думаю о групповом этапе, а также о товарищеских матчах, которые мы должны провести с Англией и, возможно, с Аргентиной. Но, конечно, в первую очередь мои мысли сосредоточены на играх со Швецией.

прогноз 1:1

Александр Пузик, Football.ua

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