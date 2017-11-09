ЧМ-2018. Отбор
Представляем вашему вниманию видео гола Николы Калинича в ворота сборной Греции.
НИКОЛА КАЛИНИЧ, GETTY IMAGES
09 ноября 2017, 22:49
Два бывших футбоилста Днепра соорудили гол в ворота сборной Греции: Никола Калинич внешней стороной стопы отправил мяч в ворота Карнезиса после прострела от Ивана Стринича.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Хорватия — Греция.
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