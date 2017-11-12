ЧМ-2018. Отбор
В ближайшее время Федерация футбола Италии может уволить главного тренера сборной Джампьеро Вентуру.
КАРЛО АНЧЕЛОТТИ, GETTY IMAGES
12 ноября 2017, 16:17
Итальянская пресса уверяет, что ФФИ может уволить Вентуру даже в том случае, если "скуадра адзурра" все-таки пройдет Швецию и выйдет на чемпионат мира.
Напомним, что в первом матче против "сине-желтых" итальянцы уступили со счетом 0:1, что очень снизило их шансы на попадание на мундиаль в Россию.
La Stampa и Gazzetta dello Sport уверяют, что уже сейчас руководство Федерации рассматривает три кандидатуры. Это Карло Анчелотти, который ныне находится без работы, Антонио Конте, работающий в Челси и Джиджи ди Биаджио, который тренирует молодежную сборную Италии.
При этом издание уверяет, что наиболее реальным кандидатом является как раз 46-летний специалист из молодежки.
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