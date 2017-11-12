ЧМ-2018. Отбор

В ближайшее время Федерация футбола Италии может уволить главного тренера сборной Джампьеро Вентуру.

Итальянская пресса уверяет, что ФФИ может уволить Вентуру даже в том случае, если "скуадра адзурра" все-таки пройдет Швецию и выйдет на чемпионат мира.

Напомним, что в первом матче против "сине-желтых" итальянцы уступили со счетом 0:1, что очень снизило их шансы на попадание на мундиаль в Россию.

La Stampa и Gazzetta dello Sport уверяют, что уже сейчас руководство Федерации рассматривает три кандидатуры. Это Карло Анчелотти, который ныне находится без работы, Антонио Конте, работающий в Челси и Джиджи ди Биаджио, который тренирует молодежную сборную Италии.

При этом издание уверяет, что наиболее реальным кандидатом является как раз 46-летний специалист из молодежки.

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