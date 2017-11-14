ЧМ-2018. Отбор

Защитник Сассуоло Паоло Каннаваро прокомментировал невыход сборной Италии на чемпионат мира-2018.

Накануне итальянцы не сумели обыграть Данию в ответном стыковом матче за выход на мундиаль (0:0), уступив скандинавской команде путевку на турнир.

По словам Паоло Каннаваро, данная неудача не является неожиданностью, ведь к этому уже давно все шло.

"Мы потеряли чемпионат мира не сегодня. Это случилось еще 15 лет назад", — написал Паоло на своей странице в Instagram.

"Уже тогда в сборную стали приглашать неудачников со всего света, игнорируя наших местных игроков. Эти люди получали всевозможные комплименты от наших тренеров, которые остаются лучшими в мире".

"Хочется верить, что после того, как мы достигли дна, итальянский футбол, наконец, будет реформирован".

"Надеюсь, слезы Буффона будут последними, которые прольются за наш футбол".

"Давайте поддержим новую Италию, которую хочет увидеть весь мир", — заключил Каннаваро.

Ранее сообщалось, что Джорджо Кьеллини, Даниэле Де Росси и Андреа Бардзальи завершили международную карьеру.