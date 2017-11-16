ЧМ-2018. Отбор
Сборная Перу обыграла Новую Зеландию и стала последней квалифицировавшейся на грядущий чемпионат мира командой.
Новая Зеландия - Перу, getty images
16 ноября 2017, 08:54
В первом матче команды разошлись нулевой ничьей.
Дома же представители Южной Америки оказались сильнее, забив два безответных гола усилиями Джефферсона Фарфана и Кристиана Рамоса.
Таким образом сборная Перу вышла на ЧМ впервые с 1982 года.
По сообщениям СМИ, перуанцы вели не самую честную игру до начала матча: перед отелем Новой Зеландии очень низко пролетели несколько реактивных самолетов, а в три часа ночи кто-то устроил фейерверки.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.