ЧМ-2018. Отбор

Сборная Перу обыграла Новую Зеландию и стала последней квалифицировавшейся на грядущий чемпионат мира командой.

В первом матче команды разошлись нулевой ничьей.

Дома же представители Южной Америки оказались сильнее, забив два безответных гола усилиями Джефферсона Фарфана и Кристиана Рамоса.

Таким образом сборная Перу вышла на ЧМ впервые с 1982 года.

По сообщениям СМИ, перуанцы вели не самую честную игру до начала матча: перед отелем Новой Зеландии очень низко пролетели несколько реактивных самолетов, а в три часа ночи кто-то устроил фейерверки.

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