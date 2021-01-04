Рейтинг букмекеров

Football.ua предлагает вам ознакомиться с котировками на игру.

В 16-м туре чемпионата Италии лидеру первенства Милану предстоит непростое испытание: встреча с действующим чемпионом — Ювентусом.

Букмекеры из компании Parimatch в поединке на Сан-Сиро отдают предпочтение гостям. Коэффициент на победу Ювентуса составляет 2,31, на успех Милана — 3,25, на ничью — 3,40.

Наиболее вероятным итоговым счетом аналитики Parimatch считают 1:2 (коэффициент 9,0), а наиболее фантастическим — 0:6 (коэффициент 220,0).

Поединок состоится в среду, 6 января, в Милане на Сан-Сиро. Начало в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.