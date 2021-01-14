Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Португалии.
Порту - Бенфика, getty images
14 января 2021, 23:57
В рамках центрального поединка 14-го тура португальской Примейра лиги Порту на своем поле сыграет против Бенфики.
Букмекеры компании Parimatch больше верят в победу "драконов".
Так, на Порту можно поставить с коэффициентом 2,10. Ничью специалисты оценили в 3,5, а победу гостей в 3,45.
Если вы уверены, что тотал в матче будет 2 и больше, то на данное событие коэффициент 1,75 (если нет — 2,07).
Отметим, что на Football.ua можно следить за счетом поединка Порту — Бенфика посредством скорборда.