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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Португалии.

В рамках центрального поединка 14-го тура португальской Примейра лиги Порту на своем поле сыграет против Бенфики.

Букмекеры компании Parimatch больше верят в победу "драконов".

Так, на Порту можно поставить с коэффициентом 2,10. Ничью специалисты оценили в 3,5, а победу гостей в 3,45.

Если вы уверены, что тотал в матче будет 2 и больше, то на данное событие коэффициент 1,75 (если нет — 2,07).

Отметим, что на Football.ua можно следить за счетом поединка Порту — Бенфика посредством скорборда.