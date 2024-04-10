У четвер, 11 квітня 2022 року, між собою зіграють Ліверпуль і Аталанта в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи. 
За версією букмекерів, Ліверпуль — фаворит майбутньої гри: перемога "червоних" оцінюється коефіцієнтом 1.35, а перемога "богині" — 9.30. 
Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 5.80. 

Так на що ставити?

Ми пропонуємо варіант, що обидві команди заб'ють із коефіцієнтом 1.75. 
Також варіант з індивідуальним тоталом Ліверпуля більше 1.5. Коефіцієнт — 1.35. 
Третій варіант — гол Мохамеда Салаха з коефіцієнтом 1.85. 
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Ліверпуль — Аталанта