Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у майбутній грі.

У четвер, 11 квітня 2022 року, між собою зіграють Ліверпуль і Аталанта в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи.

За версією букмекерів, Ліверпуль — фаворит майбутньої гри: перемога "червоних" оцінюється коефіцієнтом 1.35, а перемога "богині" — 9.30.

Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 5.80.

Так на що ставити?

Ми пропонуємо варіант, що обидві команди заб'ють із коефіцієнтом 1.75.

Також варіант з індивідуальним тоталом Ліверпуля більше 1.5. Коефіцієнт — 1.35.

Третій варіант — гол Мохамеда Салаха з коефіцієнтом 1.85.