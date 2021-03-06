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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 26-го тура итальянской Серии А.

В рамках поединка 26-го тура итальянской Серии А состоится встреча между туринским Ювентусом и римским Лацио. Букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.

Так, коэффициент на победу Ювентуса составляет 1,87, на ничью — 3,80, а на победу Лацио — 4,20.

При этом букмекеры считают, что Ювентус вряд ли сможет победить в обоих таймах. Коэффициент на это — 5,00.

Матч Ювентус — Лацио состоится 6 марта. Начало — в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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