Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок украинской Премьер-лиги.

В рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря на своем поле примет Александрию.

Компания Parimatch считает, что в данном противостоянии должны победить подопечные Виктора Скрипника.

Так на победу Зари коэффициент 1,87. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,65, а на победу гостей с 4,10.

Если вы уверены, что команды смогут забить голы в обеих таймах, то можете поставить с коэффициентом 1,72.

Поединок Заря — Александрия состоится 9-го мая и начнется в 14:00 по киевскому времени.