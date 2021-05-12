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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 36-го тура английской Премьер-лиги.

В поединке 36-го тура английской Премьер-лиги Челси — Арсенал букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.

Коэффициент на победу Челси составляет 1,85, на ничью — 3,60, на победу Арсенала — 4,70

При этом букмекеры считают, что матча вряд ли завершится нулевой ничьей. Коэффициент на это — 10,00.

Матч Челси — Арсенал состоится сегодня, 12-го мая. Начало — в 22:15 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.