Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 36-го тура английской Премьер-лиги.
Матч Арсенал - Челси, getty images
12 мая 2021, 14:32
В поединке 36-го тура английской Премьер-лиги Челси — Арсенал букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.
Коэффициент на победу Челси составляет 1,85, на ничью — 3,60, на победу Арсенала — 4,70
При этом букмекеры считают, что матча вряд ли завершится нулевой ничьей. Коэффициент на это — 10,00.
Матч Челси — Арсенал состоится сегодня, 12-го мая. Начало — в 22:15 по киевскому времени.
Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.