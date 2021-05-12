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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 36-го тура чемпионата Испании.

В поединке 36-го тура Примеры Севилья — Валенсия букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.

Коэффициент на победу Севильи составляет 1,49, на ничью — 4,60, на победу Валенсии — 6,70.

При этом букмекеры считают, что матч вряд ли завершится нулевой ничьей. Коэффициент на это — 15,5.

Матч Севилья — Валенсия состоится сегодня, 12-го мая. Начало — в 20:00 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.