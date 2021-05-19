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Вашему вниманию букмекерские котировки на финальный поединок французского Кубка.

В решающем поединке Кубка Франции Монако — ПСЖ букмекерская компания Parimatch считает фаворитом парижский клуб.

Коэффициент на победу "монегасков" составляет 4,20, на ничью — 3,75, на победу команды Почеттино — 1,89.

При этом букмекеры считают, что поединок вряд ли завершится нулевой ничьей. Коэффициент на это — 15,0.

Матч Монако — ПСЖ состоится сегодня, 19 мая. Начало — в 22:15 по киевскому времени.