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Вашему вниманию букмекерские котировки на финальный поединок итальянского Кубка.

В решающем поединке Кубка Италии Аталанта — Ювентус букмекерская компания Parimatch считает фаворитом команду из Бергамо.

Коэффициент на победу Аталанты составляет 2,48, на ничью — 3,40, на победу "бьянконери" — 2,95.

При этом букмекеры считают, что команда Джан Пьеро Гасперини вряд ли выиграет оба тайма. Коэффициент на это — 7,10.

Матч Аталанта — Ювентус состоится сегодня, 19 мая. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.