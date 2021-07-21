Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках Олимпийских игр.

В рамках первого тура группового этапа Олимпийских игр в Токио сборная Египта сыграет против национальной команды Испании.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в игре больше у команды Луиса де ла Фуэнте.

На победу сборной Испании предлагают поставить с коэффициентом 1,19. На ничью можно поставить с коэффициентом 6,50, а на победу египтян без лидера Мохаммеда Салаха — 26,00.

Если вы уверены, что обе команды смогут забить в ворота друг друга, то можете поставить с коэффициентом — 2,85.

Напомним, матч Египет — Испания состоится 22 июля и начнется в 10:30.