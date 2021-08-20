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80% ставок в Украине делается с мобильных телефонов, интересно насколько это легко делается.

Когда в начале десятых годов стало ясно, что основной сегмент Интернета смещается в сторону мобильной связи, многие букмекерские конторы разработали или адаптировали свои сайты под мобильные устройства, а чуть позже начали появляться мобильные приложения, которые работают без участия браузера, а потому, не попадают под блокировки, имеют более высокую скорость работы, экономят трафик и заряд батареи смартфона.

В настоящее время порядка 60-65% всего Интернет-трафика идет через мобильную связь, и эта цифра постепенно растет. Главное преимущество мобильного Интернета заключается в том, что он имеется везде, где только есть мобильное покрытие. А такое покрытие сейчас имеется практически во всех населенных пунктах развитых стран. Собственно, недостаток у мобильного Интернета только один – это ограниченный размер экрана смартфона. И устранить этот недостаток при существующем уровне развития технологий, невозможно. С одной стороны, нельзя до бесконечности уменьшать размер экранного пикселя, соответственно, размер шрифта, поскольку, он будет неудобочитаем. С другой стороны, невозможно увеличивать экран смартфона, ибо это будет уже не смартфон.

Какие БК принимают ставки через смартфон

Сделать ставку со смартфона можно либо на мобильной версии сайта, либо, через мобильное приложение. В Украине такую возможность предоставляют БК Фаворит, Олимп, 1хбет, Париматч, Тенниси.

Одним из ведущих и самых популярных сайтов является Олимп, мобильная версия которого автоматически загружается, если на сайт зайти со смартфона. Также можно скачать олимп бет.кз на свой мобильный гаджет (олимп бет кз скачать на андроид), что существенно повысит комфортность и скорость работы.

Мобильная версия или мобильное приложение

Чему отдать предпочтение – мобильной версии или мобильному приложению? У каждого из вариантов имеются свои плюсы и свои минусы.

Как уже было сказано, мобильная версия сайта БК автоматически загружается, если зайти на сайт со смартфона. Браузер дает информацию, что заход осуществляется с мобильного устройства, после чего дается команда на автоматическую загрузку мобильной версии сайта, которая адаптирована для работы со смартфонами.

Адаптация заключается в том, что вся верстка ведется только в одну колонку, исключая тем самым появление горизонтальной полосы прокрутки. Навигация по сайту оформляется чаще всего в виде выпадающих меню, а количество графики сводится к минимуму. Клиенту не нужно устанавливать никаких дополнительных приложений.

К недостаткам работы через мобильную версию можно отнести то обстоятельство, что работа ведется через браузер, со всеми вытекающими отсюда последствиями: имеется возможность блокировки сайта, скорость работы выше, чем в десктоповой версии, но меньше, чем в мобильном приложении.

Мобильное приложение лишено тех недостатков, которые имеются при работе через мобильный сайт – его скорость работы высокая, экономится трафик и заряд батареи. К недостаткам работы через мобильное приложение можно отнести: необходимость скачивания и установки приложения, при этом надо понимать, что под каждую БК надо будет скачивать и устанавливать свое мобильное приложение. В случае, если мобильное приложение низкого качества, работа в нем будет крайне некомфортной.

Наскільки легко зробити ставку через телефон? (Реклама)

80% ставок в Україні робиться з мобільних телефонів, цікаво наскільки це легко робиться

Коли на початку десятих років стало ясно, що основний сегмент Інтернету зміщується в бік мобільного зв'язку, багато букмекерських контор розробили або адаптували свої сайти під мобільні пристрої, а трохи пізніше почали з'являтися мобільні додатки, які працюють без участі браузера, а тому, не потрапляють під блокування, мають більш високу швидкість роботи, економлять трафік і заряд батареї смартфона.

В даний час близько 60-65% всього Інтернет-трафіку йде через мобільний зв'язок, і ця цифра поступово зростає. Головна перевага мобільного Інтернету полягає в тому, що воно є скрізь, де тільки є мобільне покриття. А таке покриття зараз є практично в усіх населених пунктах розвинених країн. Власне, недолік у мобільного Інтернету тільки один — це обмежений розмір екрану смартфона. І усунути цей недолік при існуючому рівні розвитку технологій, неможливо. З одного боку, не можна до нескінченності зменшувати розмір екранного пікселя, відповідно, розмір шрифту, оскільки, він буде нелегкою для. З іншого боку, неможливо збільшувати екран смартфона, бо це буде вже не смартфон.

Які БК приймають ставки через смартфон

Зробити ставку зі смартфона можна або на мобільній версії сайту, або, через мобільний додаток. В Україні таку можливість надають БК Favorit, Олімп, 1хбет, Паріматч, Тенісі.

Одним з провідних і найпопулярніших сайтів в Казахстані є Олімп, мобільна версія якого автоматично завантажується, якщо на сайт зайти зі смартфона. Також можна завантажити олімп бет.кз на свій мобільний гаджет (олімп бет кз скачати на андроїд), що істотно підвищить комфортність і швидкість роботи.

Мобільна версія або мобільний додаток

Чому віддати перевагу — мобільній версії або мобільному додатку? У кожного з варіантів є свої плюси і свої мінуси.

Як вже було сказано, мобільна версія сайту БК автоматично завантажується, якщо зайти на сайт зі смартфона. Браузер дає інформацію, що візит здійснюється з мобільного пристрою, після чого дається команда на автоматичне завантаження мобільної версії сайту, яка адаптована для роботи з смартфонами.

Адаптація полягає в тому, що вся верстка ведеться тільки в одну колонку, виключаючи тим самим появу горизонтальної смуги прокрутки. Навігація по сайту оформляється найчастіше у вигляді випадаючих меню, а кількість графіки зводиться до мінімуму. Клієнту не потрібно встановлювати ніяких додаткових додатків.

До недоліків роботи через мобільну версію можна віднести ту обставину, що робота ведеться через браузер, з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками: є можливість блокування сайту, швидкість роботи вище, ніж в десктопових версії, але менше, ніж в мобільному додатку.

Мобільний додаток позбавлене тих недоліків, які є при роботі через мобільний сайт — його швидкість роботи висока, економиться трафік і заряд батареї. До недоліків роботи через мобільний додаток можна віднести: необхідність скачування і установки додатка, при цьому треба розуміти, що під кожну БК треба буде завантажувати і встановлювати свій мобільний додаток. У разі, якщо мобільний додаток низької якості, робота в ньому буде вкрай некомфортною.