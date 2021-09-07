Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Сборная Австрия примет на своем поле Шотландию в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Франко Фоды.

Так, на победу Австрии предлагается коэффициент 1,82, тогда как потенциальный успех Шотландии оценивается показателем 4,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,55.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что обеим командам удастся отметиться забитыми мячами в первом тайме. Этот исход оценивается коэффициентом 5,60.

Напомним, что матч Австрия — Шотландия состоится во вторник, 7 сентября, в 21:45 по киевскому времени.