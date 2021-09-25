Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Украины.

Львовский Рух в поединке девятого тура УПЛ на своем поле примет чемпионов Украины — киевское Динамо. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Мирчи Луческу.

Так, на победу Динамо предлагается коэффициент 1,33, тогда как потенциальный успех команды Леонида Кучука оценивается показателем 9,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,00.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче не будет забитых голов. Этот исход оценен коэффициентом — 14,50.

Напомним, матч Рух — Динамо состоится сегодня, 25 сентября. Начало игры — в 19:30 по киевскому времени.