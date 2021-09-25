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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Германии.

Менхегладбахская Боруссия в поединке шестого тура немецкой Бундеслиги на своем поле примет дортмундскую Боруссию. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Эдина Терзича.

Так, на победу "шмелей" предлагается коэффициент 1,93, тогда как потенциальный успех команды Ади Хюттера оценивается показателем 3,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,00.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что "Боруссия Дортмунд будет проигрывать и выиграет". Этот исход оценен коэффициентом — 7,60.

Напомним, матч Боруссия М — Боруссия Д состоится сегодня, 25 сентября. Начало игры — в 19:30 по киевскому времени.