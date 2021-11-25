Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Лиги конференций.

Луганская Заря сойдется в гостевом противостоянии против итальянской Ромы в пятом туре Лиги конференций. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Жозе Моуриньо.

Так, на победу Ромы предлагается коэффициент 1,14, тогда как потенциальный успех команды Виктора Скрипника оценивается показателем 16,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 8,50.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что луганчане забьют больше одного гола — данный исход оценен коэффициентом — 6,00.

Напомним, что матч Рома — Заря состоится сегодня, 25 ноября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.