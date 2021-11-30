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На празднике присутствовали звезды футбола и украинские журналисты.

Накануне, 29 ноября состоялось вручение престижной индивидуальной награды в футболе — Золотого Мяча. Прямую трансляцию торжественной церемонии зрители в Украине могли посмотреть на телеканале “Футбол 2” и на YouTube канале Футбол 1/2/3.

Специально к этому случаю телеканалы Футбол 1/2/3 и Parimatch Ukraine организовали праздничный гала-вечер, на котором присутствовали Дарио Срна, Алексей Белик, Вячеслав Грозный, Александр Каденко, Андрей Бедняков, а также журналисты, комментаторы и эксперты телеканалов.

Это событие прокомментировал директор каналов Футбол 1/2/3 Александр Денисов.

"Мы впервые в истории делаем в стране не просто трансляцию Золотого мяча. Мы решили собрать наших друзей, наших партнеров и решили это сделать специальным ивентом, чтобы вместе посмотреть, будет ли сегодня интрига с "Золотым мячом" или нет.

Кроме того, телеканалы "Футбол 1/2/3" отпраздновали свою очередную годовщину.

"Недавно каналам Футбол исполнилось 13 лет, и вот была идея как собрать наших друзей, нашу прессу – всех, с кем мы сотрудничаем. Мы одна большая футбольная семья, которая освещает футбол и хочет сделать футбол и спорт в этой стране лучше".

Организация события состоялась при поддержке Parimatch.