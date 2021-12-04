Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Италии.

Наполи на своем поле примет Аталанту в рамках 16 тура итальянской Серии А. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Лучано Спаллетти.

Так, на победу Наполи предлагается коэффициент 2,60, тогда как потенциальный успех Аталанты оценивается показателем 2,75. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,45.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в этом матче никто не сможет забить первый гол. Этот исход оценивается коэффициентом 16,00.

Напомним, что матч Наполи — Аталанта состоится сегодня, 4 декабря, в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.